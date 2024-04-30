القوات المالية تقتل شخصية بارزة في تنظيم الدولة الإسلامية

ياسر رشاد - القاهرة - قتلت القوات المالية أبو حذيفة، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، خلال عملية كبيرة شمال ميناكا، أعلنت السلطات ذلك عبر التلفزيون الرسمي أمس الاثنين.

القوات المالية أبو حذيفة

وأكدوا وفاة حذيفة الأحد الماضي، بعد العملية في منطقة إنديليمان لكنهم لم يقدموا المزيد من التفاصيل.

يقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن حذيفة.

وهو متهم بالتورط في هجوم في النيجر عام 2017 أدى إلى مقتل أربعة جنود أمريكيين وأربعة جنود نيجيريين.

نفذت الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية العديد من الهجمات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو المجاورة على مدى السنوات العشر الماضية.

وقد جعل هذا منطقة الساحل الوسطى في غرب أفريقيا غير مستقرة.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح أكثر من 3 ملايين شخص في المنطقة بسبب الأزمة الأمنية والإنسانية المستمرة حتى مارس/آذار.

تمكن الجيش البوركيني من القضاء على 20 إرهابيا، على الأقل في منطقة وسط-شمال البلاد، كما دمر خمس قواعد إرهابية غرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وكالة الأنباء البوركينية

وأفادت وكالة الأنباء البوركينية بأن القوات المسلحة، نفذت عملية ناجحة في ناووبكيبا (وسط-شمال)، تم خلالها القضاء على عشرين إرهابيا على الأقل، فضلا عن استعادة ترسانة حربية مهمة.

وأضافت أنه تم في منطقة "أو باسان" (غرب)، تفكيك ما لا يقل عن خمس قواعد إرهابية، خلال عمليات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، وكذا حجز أسلحة وإمدادات لوجستية.

وتشهد بوركينا فاسو منذ سنة 2015، حالة من انعدام الأمن تسببت في سقوط العديد من الضحايا، ونزوح آلاف الأشخاص.

الجيش البوركيني

وكثف الجيش البوركيني، إلى جانب قواته المساعدة، لا سيما متطوعو الدفاع عن الوطن، عملياتهم ضد الجماعات الإرهابية.