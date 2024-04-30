غادر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن العاصمة الاردنية عمان برفقة وزيري الزراعة الاردني خالد الحنيفات والفلسطيني رزق سليمية بالاضافة الى المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (المعروف اختصارا ب«أكساد) نصرالدين العبيد الى مدينة الرياض للمشاركة في مؤتمرين زراعيين من تنظيم منظمة "اكساد" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة من عمان الى الرياض للمشاركة في مؤتمرين زراعيين من تنظيم "اكساد" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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