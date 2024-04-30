البستاني مهنئًا عمال لبنان: العيد الحقيقي بانبعاث الوطن وقيام دولته الضامنة والعادلة ونيل حقوق ابنائه

هنأ رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب الدكتور فريد البستاني عمال لبنان بعيدهم في الأول من ايار، موجهًا "التحية لكل من عمل وقدم التضحيات، لأجل تراب الوطن وكينونته ووجوده والحفاظ على مميزاته، ليكون العيد الحقيقي في انبعاثه من جديد ونهوض مؤسساته وقيام دولته الضامنة والعادلة، ونيل حقوق ابنائه".

ولفت إلى أنّ "غاية الانتماء للوطن والذود عنه، ستبقى متأصلة في عروق مجتمعنا، سامية في قناعاتنا وتطلعاتنا وسبيلا لتألقه ورفعته وقوته، ليعيش إنسانه حياةً كريمة لائقة بعزة وإباء، وهو ما يستحق منّا وجميع عمال لبنان والفلاحين والكادحين والمناضلين والأحرار شرف التضحية والوفاء".