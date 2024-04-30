افاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "اصابة عشرات الاشخاص بمرض اليرقان في بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي نتيجة تلوث المياه"، لافتا الى ان "على الفور تواصلت البلدية مع وزارة الصحة ومصلحة مياه البقاع وأخذوا عينات لفحصها في مختبرات الوزارة. وتمّ إقفال المدارس في البلدة وعددها 4, كإجراء احتياطي واحترازي, إلى حين صدور النتائج".
بدورها مصلحة المياه في البقاع, كشفت اليوم على الآبار, وسيتم وضع الكلور في المياه كإجراء احترازي سريع.
الجدير ذكره اغلب المصابين باليرقان يتلقون العلاج في المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اصابة عشرات الاشخاص بمرض اليرقان في بلدة كامد اللوز نتيجة تلوث المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.