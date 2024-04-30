"النشرة": اصابة عشرات الاشخاص بمرض اليرقان في بلدة كامد اللوز نتيجة تلوث المياه

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "اصابة عشرات الاشخاص بمرض اليرقان في بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي نتيجة تلوث المياه"، لافتا الى ان "على الفور تواصلت البلدية مع وزارة الصحة ومصلحة مياه البقاع وأخذوا عينات لفحصها في مختبرات الوزارة. وتمّ إقفال المدارس في البلدة وعددها 4, كإجراء احتياطي واحترازي, إلى حين صدور النتائج".

بدورها مصلحة المياه في البقاع, كشفت اليوم على الآبار, وسيتم وضع الكلور في المياه كإجراء احترازي سريع.

الجدير ذكره اغلب المصابين باليرقان يتلقون العلاج في المنازل.