تابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده منذ يوم أمس مع كل من قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه ورئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا برّاك ،مسألة انتشار مرض "اليرقان" أو ما يعرف بالصفيرة في بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي والذي أدى إلى إقفال عدد من المدارس داخل البلدة.
وأكد أبو جوده أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة المتعلقة بهذا الموضوع وتم احتواء المرض بفعل التدخل السريع ومن خلال تنفيذ خطوات جدية منعت من تفشيه. كما تم توفير المستلزمات والأدوية المطلوبة والتجهيزات اللازمة للحد من توسع رقعة انتشاره".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع تابع مسألة انتشار مرض "اليرقان" في بلدة كامد اللوز وأكد اتخاذ اجراءات لمنع تفشيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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