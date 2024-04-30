شيخ العقل هنأ العمال بعيدهم داعيا المسؤولين للتضامن حول لقمة العيش

هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى عمال لبنان بيوم العمال العالمي، معتبرا ان "العيد الحقيقي هو في اعطاء جميع العمال والكادحين واصحاب الدخل المحدود حقوقهم المشروعة، لأجل حياة كريمة لائقة، والتخفيف من الأعباء الاقتصاديّة والمالية والاجتماعية عنهم، خصوصا في ظل الضائقة المعيشية القاسية التي يمر بها الوطن وابناؤه".

ودعا الشيخ ابي المنى في بيان "المسؤولين للتضامن والتوحد لتأمين لقمة العيش الكريمة، وايجاد السبل الكفيلة بحماية الامن الغذائي المهدد، نتيجة الاستنزاف الحاصل في بنيان الدولة وخزينتها، والسعي الجاد لإحقاق العدالة الاجتماعية وصون الوطن ونهوض مؤسساته".