ترامب: إذا عدت إلى البيت الأبيض فسوف احاول مساعدة أوكرانيا

اكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه "إذا عاد إلى البيت الأبيض فسوف يحاول مساعدة أوكرانيا، لكن يجب على أوروبا أيضا أن تدفع نصيبها العادل"، مشيرا الى انني "سأحاول مساعدة أوكرانيا، لكن على أوروبا أن تذهب إلى هناك وتقوم بعملها. إنهم لا يقومون بعملهم. أوروبا لا تدفع حصتها العادلة".

وفي وقت سابق، لفت ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الى أن "الحزب الجمهوري يدرس إمكانية استئناف مساعدة أوكرانيا ولكن على شكل قروض فقط".

وأضاف: "نحن (الولايات المتحدة) نستمر في تقديم الهدايا بمليارات ومليارات الدولارات. والأهم بالنسبة لي هو أن أوروبا يجب أن تتخذ خطوة إلى الأمام، ويجب أن تقدم الأموال، ويجب أن تعادل [حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع الولايات المتحدة]، مشددا على أنهم "إذا لم يفعلوا ذلك، فسأشعر بالاستياء الشديد"، مؤكدا أن أوروبا وليس الولايات المتحدة، هي التي ينبغي لها أن توسع حجم المساعدة لأوكرانيا.