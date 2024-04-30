غوتيريش حذّر من أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على رفح سيشكل تصعيدا لا يحتمل

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن "أي هجوم عسكري إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل تصعيدا لا يحتمل".
واشار في تصريح لصحافيين، الى إن أي "هجوم عسكري على رفح سيشّكل تصعيدا لا يحتمل وسيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار"، وقد حضّ السلطات الإسرائيلية على عدم شن أي عملية من هذا النوع.
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