بلينكن حضّ حماس على قبول مقترح ينص على وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حماس على "قبول مقترح ينص على وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن، تتهيأ الحركة لإعلان ردّها عليه".

واشار بلينكن في تصريح لصحافيين في إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمّان، الى ان "لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار. إن وقت العمل قد حان الآن".