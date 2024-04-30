الخارجية الأميركية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية تتعلق برفح

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن الولايات المتحدة لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة من شأنها أن تعالج مخاوفها. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق اليوم الثلاثاء بالمضي قدما في العملية، على الرغم من القلق الدولي بشأن مصير أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى المدينة.

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