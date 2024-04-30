معلومات الجديد: خليل حمل الورقة الفرنسية وسلمها لقيادة حزب الله ممثلة بالحاج حسين الخليل

افادت معلومات الجديد، بأن "النائب علي حسن خليل حمل الورقة الفرنسية وسلمها لقيادة حزب الله ممثلة بالحاج حسين الخليل".

واشارت الى ان "ليس هناك اي موقف سلبي او ايجابي من الورقة الفرنسية حتى اللحظة".

كما لفتت معلومات الـ"mtv"، الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتمع الإثنين بالحاج حسين الخليل وسلّمه نسخة عن الورقة الفرنسيّة ودار نقاش مطوّل بشأنها"، مشيرة الى ان "حزب الله مرتاح للورقة الفرنسيّة ولاستخدام عبارة "إعادة تموضع" بدل "انسحاب حزب الله إلى ما بعد الليطاني" التي استخدمها هوكستين سابقاً".

وذكرت ان "لا مانع لدى "الحزب" بما هو مطروح في الورقتين الفرنسيّة والأميركيّة أي انسحاب كامل من ٧ نقاط وجزئي من نقاط أخرى مع إبقاء إشكاليّة "مزارع شبعا" عالقة".