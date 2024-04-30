المطران ابراهيم: لوقف التطاول المتمادي على المدراء العامين من ابناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك

اشار المكتب الاعلامي في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، الى ان "رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، ناشد وزير الزراعة عباس الحاج حسن ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقف التطاول المتمادي على المدراء العامين من ابناء طائفة الروم الكاثوليك".

ولفت ابراهيم في بيان، الى ان "طالعتنا حكومة تصريف الاعمال بقرارها الصادر عن جلستها المنعقدة يوم الجمعة ٢٦ نيسان القاضي بالغاء تفويض صلاحيات النبيذ والعرق والمشروبات الروحية التي اناطها القانون رقم ٢١٦ تاريخ ٢٩/٥/٢٠٠ ( انتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ ) بوزير الزراعة الى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود بناء على اقتراح وزير الصناعة. ونعتبر ان هذا القرار المفاجئ فيه الكثير من التطاول المتمادي لوزير الصناعة جورج بوشيكيان، على المدراء العامين من ابناء الروم الملكيين الكاثوليك. فبعد الظلم الذي الحقة بمدير عام الصناعة داني جدعون بدأ يتعرض الان لمدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ابن سيدة النجاة وابن الكنيسة و ابن زحلة، الذي عمل ويعمل بدون كلل ونجح في تسويق النبيذ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية واصبح النبيذ اللبناني ينافس النبيذ في كل انحاء العالم بفضل جهوده".

اضاف البيان "ان تطبيق المعايير بصورة كيدية وانتقائية لا يؤدي سوى الى المزيد من الاشكاليات ونتساءل في هذا السياق لماذا النبيذ فقط دون سواه ولماذا النبيذ والعرق دون سواهما وليس زيت الزيتون والالبان والاجبان والمخللات والعسل على سبيل المثال وليس الحصر ؟".

وناشد "وزير الزراعة المعروف باحترامه للقوانين الحفاظ على كرامة المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، والتمسك بالحفاظ على صلاحياته وصلاحيات وزارته، لان الصلاحيات يحددها القانون وليس اقتراح وزير الصناعة، ونناشد رئيس مجلس النواب وضع حد للقرارات الكيدية التي تتخذ في حكومة تصريف الاعمال وفي ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية".