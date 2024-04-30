الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: لإعادة النظر بحزم التقديمات الصحية وتأمين الموارد المالية لإستمرارية ملاءة الصندوق

دعا رئيس مجلس الإدارة بالانابة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بناء على طلب رئيس اللجنة الفنية بالكليف مكرم غصوب لجلسة إستثنائية في مقر المجلس في المركز الرئيسي برئاسته وحضور رئيس وعضوي اللجنة الفنية بالتكليف ومشاركة مفوض الحكومة بالإنابة، وشارك عن الإدارة كل من مديرة ضمان المرض والأمومة بالتكليف ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات والصيدلي في الصندوق.

وقدم عضو اللجنة الفنية بالتكليف حسن دياب في مستهل الجلسة عرضا مرئيا مفصلا تضمن كافة السيناريوهات التي شملتها الدراسة المتعلقة بإختيار أفضل السبل الآيلة إلى تخفيض الكلفة الدوائية على المضمون والصندوق إستكمالا للمسار التصحيحي وإنسجاما مع رؤية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ورسالته في إعتبار المضمونين كافة طائفة واحدة، وتأمين التقديمات التي نصت عليها "شرعة حقوق الإنسان" بكل مصداقية وشفافية وفي نهاية الجلسة إتخذ مجلس إدارة الصندوق في جلسته عدد ‎١٠٤٣‏ تاريخ ‎٢٠٢٤/٠٤/٣٠‏ القرار رقم ‎١٢٩٦‏ القاضي ب:" الموافقة على الدراسة المقدمة من قبل اللجنة الفنية بتكليف من معالي وزير العمل بتاريخ ‎٢٠٢٤/٠٤/٢٣‏ وإعتماد السيناريو الرابع الذي تضمنته الدراسة بالنسبة إلى إعادة تغطية الدواء من قبل الصندوق كما كانت عليه قبل الأزمة والطلب إلى المدير العام إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنفيذية لتطبيق الدراسة المذكورة.

واشار البيان الى انه "تعمل أجهزة الصندوق كافة، بمؤازرة معالي وزير العمل، على إعادة النظر بحزم التقديمات الصحية وتأمين الموارد المالية لإستمرارية ملاءة الصندوق والسعي الدائم لدفع الدولة اللبنانية جميع المستحقات التي بذمتها لصالح الصندوق، ومكننة أنظمة الحماية الإجتماعية وجعلها رقمية لإعطاء كل ذي حق حقه، حفاظا على ديمومة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كصمام أمان إجتماعي يحوي تحت مظلته ثلث الشعب اللبناني".