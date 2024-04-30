القاضي زاهر حمادة أوقف صاحب المطعم الذي انفجر في بشارة الخوري وباشر تحقيقاته مع الجرحى

افادت معلومات الـ LBC، عن ان "المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة أوقف صاحب المطعم الذي انفجر في منطقة بشارة الخوري، ووضع حراسة على احد العمال المصابين بعدما نقل الى احدى المستشفيات".

كما افادت معلومات الـMTV عن أن "أحد المصابين جراء حريق المطعم في بشارة الخوري غادر المستشفى وهو بصحة جيّدة وتوجّه الى الفصيلة والتحقيق جارٍ معه بإشراف حمادة".