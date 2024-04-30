التيار الوطني استهجن سحب التفويض المعطى لملف النبيذ لمدير عام وزارة الزراعة لويس لحود

استنكرت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر وشجبت القرار المتخذ في جلسة مجلس وزراء حكومة تصريف الاعمال والذي قضى بسحب التفويض المعطى لملف النبيذ لسعادة مدير عام وزارة الزراعة المهندس الزحلي لويس لحود المشهود له بالكفاءة والإخلاص، واستهجنت تصرفات وزير الصناعة الذي دأب ومنذ استلامه مهامه الوزارية على التعرض لخيرة أبناء زحلة الشرفاء وهم العاملون عند رب عمل واحد هو لبنان.
وحذرت من ان إستمرار التعاطي الكيدي مع ابناء زحله سيودي بمرتكبيه مهما علا شأنهم لعواقب وخيمة، وناشدت الهيئة معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن الدفاع عن كرامة المدير العام والحفاظ على صلاحيات وزارة الزراعة.
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