تكريم رئيس الجامعة اللبنانية لمناسبة منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "Aix-Marseille" في فرنسا

كرم موظفو الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران لانجازه البحثي ومكانته العلمية، لمناسبة منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "Aix-Marseille" في فرنسا.

افتتح الاحتفال بكلمة رئيس دائرة امانة سر مجلس الجامعة السيدة مباركة طانيوس بالشكر والفخر الوافر لرئيس الجامعة لما حققه للجامعة وما سوف يكون من تقدم في التطوير لجعلها جامعة منتجة، وفي اطار العملية التشاركية التي تشمل كافة اركان الجامعة ويأتي دعم استقرار الموظفين الاجتماعي الذي سعى اليه الرئيس بدران من ركائز الازدهار المنشود ، وتم التأكيد على تفاني الموظفين في العطاء لجامعتهم الجامعة بفرج وتفاؤل دائم، وعرض رئيس الدائرة المالية السيد عبدلله شمص ما حققه الرئيس بدران من انجازات على صعيد البحث العلمي والتي تم نشرها في محافل علمية محكمة عالمياً وتطرق لناحية العلاقة الانسانية الراقية التي تجمع رئيس الجامعة بالموظفين عموماً.

وفي كلمة له، أكد بدران على عناصر الوحدة لتقدم الجامعة ونهوضها، الاستاذ، الموظف، والطالب.

واختتم اللقاء بتقديم درع تذكاري للبروفسور بسام بدران بإسم موظفي الادارة المركزية من امينة السر العام السيدة ايمان سوبره، رئيسة المصلحة الادارية المشتركة السيدة زينه قزي، ورئيس صندوق تعاضد الموظفين السيد حسين عواد.