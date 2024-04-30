شكرا لقرائتكم خبر المملكة تدرب 29 لاجئا سوريا على الخزف والفخار والتقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج التطوعي الـ25 في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بمشاركة 29 متطوعا في التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية. إضافة إلى المشاريع التطوعية لتدريب مدربي كرة القدم، بهدف عقد دورات تدريبية لإعداد المدربين الدوليين.

ويشمل البرنامج التطوعي تقديم دورات في صيانة الحاسب اللوحي (التابلت)، والهاتف المتنقل، والخياطة والتطريز، والخزف والفخار والنجارة، وصيانة وإصلاح الكراسي المتحركة، ودورات العلاج النفسي والاستشارات النفسية، إلى جانب العيادات الطبية والدورات الطبية المساندة.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة، أن البرنامج يأتي ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها المركز، إيمانا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.