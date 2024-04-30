وزيرا خارجية البحرين وفلسطين يبحثان الجهود الإقليمية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في الدوحة اليوم، اجتماعًا مع دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير خارجية دولة فلسطين، على هامش المنتدى الثالث للاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والحرب على قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.



وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في 16 مايو المقبل، وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية.



حضر الاجتماع، السفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية، والسفير سعيد عبدالخالق سعيد رئيس قطاع التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية.