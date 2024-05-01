جوتيريش: التصعيد برفح الفلسطينية سيكون له تأثير كارثي فلا مكان آمن للفلسطينيين هناك

ياسر رشاد - القاهرة - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يشجع حكومة إسرائيل وحركة حماس للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إسرائيل لفعل كل ما يمكن فعله لتجنب الهجوم على رفح الفلسطينية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد في رفح الفلسطينية سيكون له تأثير كارثي، فلا يوجد مكان آمن للفلسطينيين هناك للجوء إليه.

وتابع: "منزعج جدا من الأنباء عن وجود مقابر جماعية ولا بد من وجود تحقيق شفاف ومستقل عن هذه الأنباء"، مُرحبا بتقديم المساعدات لغزة وليس هناك بديل عن استخدام الطرق البرية.

ودعا إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات، مشيرا إلى أن العائق أمام توزيع المساعدات في قطاع غزة هو انعدام الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين، مردفا:"أونروا تعمل من أجل الملايين من الناس ولا بديل عن عملها في قطاع غزة والضفة الغربية".

وواصل جوتيريش: "أدعو الدول الحليفة لإسرائيل للعمل على تفادي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين ودعم مسار سلام بناء على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.