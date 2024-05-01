أمير قطر والسيسي يشددان على تكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفقا لقناة الجزيرة.

وأوضح أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود الوساطة المشتركة من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وجرى خلال الاتصال أيضا بحث إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.

وشدد أمير دولة قطر والرئيس المصري على ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين.