أوكرانيا تبحث مع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا استعادة الأطفال المرحّلين خلال الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال، ماتيو زوبي، مسألة استعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم خلال الحرب مع روسيا.



وقال يرماك في اتصال هاتفي وفق وكالة أنباء "يوكراين فورم"- إنه "في إطار الحوار الدبلوماسي مع جميع الدول، تولي أوكرانيا باستمرار اهتماما خاصا لمسألة عودة الأطفال الأوكرانيين الذين قامت روسيا بترحيلهم بشكل غير قانوني"، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراينفورم".

وأثنى يرماك على مساعي إيطاليا قائلاً "أنتم أيضًا تواصلون العمل في هذا الاتجاه، شكراً لكم. هذه العملية تسير ببطء، لكنها لا تزال تمضي قدمًا".



ودعا أندريه يرماك إلى مساعدة أوكرانيا في إطلاق سراح أسرى الحرب، ولا سيما المسعفون المقاتلون، كما ناقش الجانبان خلال الاتصال سبل تسريع العملية وتنظيم جهود التبادل قبل عيد الفصح. وأطلع رئيس مكتب الرئيس الكاردينال على الاستعدادات لقمة السلام العالمية التي ستعقد في سويسرا في شهر يونيو المقبل.



كما ناقش أندريه يرماك وماتيو زوبي إمكانية عقد اجتماع ثنائي لتنسيق الجهود.