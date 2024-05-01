يهتم برائحته.. مواصفات مظهر الطالب والطالبة بالميثاق الجامعي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

حدد ميثاق الطالب الجامعي مواصفات مظهر الطالب والطالبة أثناء تواجده داخل الحرم الجامعي، وما يتعلق بالعناية بالمظهر.

وأكد الميثاق ضرورة اهتمام الطالب بنظافته والعناية بهندامه وبرائحته والتي تعكس شخصيته، وهذا من شأنه أن يجعله مقبول لدى الآخرين من زملائه ومدرسيه وكل من يتعامل معه داخل وخارج قاعة الدراسة، وعدم الاهتمام الزائد بالمظهر.

وشدد على البعد عن الإساءة للجامعة أي عدم ارتكاب ما يسوى سمعتها من مظاهر مخلة بالطالب المثالي كالاشتراك في التنظيمات غير المرخص بها في الجامعة، أو إلحاق الضرر بممتلكاتها، أو الانتقاص من أسرتها.

يأتي نشر الميثاق الأخلاقي لطلاب الجامعات على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب تكرار حالات غير أخلاقية من قبل الطلاب والطالبات وعدم مطابقتهم شروط زي الطالب الجامعي أثناء الذهاب إلى الكليات وهو ما ترتب عليه منع بعض الطالبات من دخول المحاضرات.