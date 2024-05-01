تنسيق 2024.. قرار للمحولين من جامعات 3 دول ولم يتم الرد عليهم بجامعات خاصة أو أهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أكد نظام التحويل لطلاب الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية بالجامعات الخاصة والأهلية، أن التقديم للطلاب الملتحقين بجامعات روسيا - أوكرانيا - السودان الذين لم يتم قبولهم مبدئيا أو لم يتم الرد عليهم من أي جامعة من الجامعات الخاصة والأهلية أو لم يتقدم بعد على أن يكون التقدم إما من خلال الموقع المركزى أو موقع الجامعة.

ووجه النظام، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يرجى التواصل مع الجامعة المراد الالتحاق بها للتأكد من وجود المستوى أو الفرقة الدراسية للطالب هذا العام، حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته علي مسؤوليته الشخصية.

وأكد أنه فى حالة وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والأوراق المقدمة سيتم إلغاء أي ترشيح الطالب، وبعد الترشيح يتوجه الطالب بالمستندات للجامعة المرشح إليها.

وأشار إلى أنه عند إنشاء حساب للطالب يرجى أولا تفعيل البريد الإلكتروني حيث يتم إرسال الرقم السري للطالب عليه، وفي حالة عدم وجود بريد التفعيل في صندوق البريد الرئيسي يرجى التحقق من صندوق spam or junk.