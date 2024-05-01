طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلًا وسط غزة ويسقط عددًا من الشهداء

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع فجر اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إن عدة شهداء ارتقوا، بينما أصيب عدد من المواطنين في استهداف طيران الاحتلال منزلا في شارع الجلاء، موضحة أن عملية انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنزل لا زالت مستمرة.

وأعلنت الوكالة أمس أنه ما يزال أكثر من 10 آلاف مواطن في عداد المفقودين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، غالبيتهم تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان 34535 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 77704 جرحى.