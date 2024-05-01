موزمبيق تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تتولى دولة موزمبيق اعتبارا من اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر مايو خلفا لمالطا.

ويعقد مندوب الموزمبيق الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير بيدرو كوميساريو أفوسنو، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بتوقيت نيويورك يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى الموزمبيق: مالطا، الجزائر، سويسرا، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون، والأكوادور.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.