وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: حكومة تضحّي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 أسيرًا لا تستحق البقاء

ذكرت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية اليمينية المتطرّفة أوريت ستروك، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ "حكومة تضحّي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 أسيرًا لا تستحق البقاء"، وذلك في إشارة إلى محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل.

وكانت قد تحدّثت تقارير عن إيجابيات في مقترح مصري للتهدئة، إلّا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صرّح بأن احتمالية التوصل لصفقة ضئيل، زاعمًا أنّ الجيش الإسرائيلي سيدخل إلى رفح، موضحًا أنّه لن يقبل بالانسحاب المطلق من غزة، وهذا أحد الشروط الأساسية التي تضعها "حماس" من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.