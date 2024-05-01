أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "الطيران التجسسي الإسرائيلي، لم يفارق طوال ساعات الليل الفائت وحتى فجر اليوم، طلعاته الاستكشافية عن سماء المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وذلك بعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطيران التجسسي الإسرائيلي حلّق فوق القطاع الشرقي من جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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