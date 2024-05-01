الولايات المتحدة ونيجيريا تبحثان سبل تعزيز المساعدة الأمريكية لجهود نيجيريا في مختلف المجالات

ياسر رشاد - القاهرة - بحثت الولايات المتحدة ونيجيريا تعزيز الأولويات الثنائية الرئيسية والمساعدات الأمريكية لتعزيز جهود نيجيريا في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن هذه المباحثات جاءت في اختتام الجولة السادسة للجنة الوطنية الثنائية الأمريكية-النيجيرية التي تأسست منذ عام 2010، في عاصمة نيجيريا، أبوجا.

وضم مؤتمر اللجنة الثنائية الأمريكية النيجيرية لهذا العام خمس مجموعات عمل تغطي مجموعة من القضايا "لتعزيز مصالحنا المشتركة، ما يؤكد من جديد التعاون الثنائي القوي الذي تتمتع به الولايات المتحدة ونيجيريا".

وركزت المجموعات على الشراكة بين الولايات المتحدة ونيجيريا في الرخاء المشترك والتعاون الأمني والديمقراطية والحكم والمساءلة والصحة.

كما تضمن مؤتمر اللجنة الثنائية الأمريكية النيجيرية أربع مناقشات "حول توسيع تعاوننا لتحديد الحلول لتحسين النتائج في مجالات: الجرائم الإلكترونية وقانون النمو والفرص في أفريقيا والأمن الغذائي والنمو في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة".

ورحب الخليج 365 الأمريكي برؤية وزير الخارجية مايتاما توجار لمستقبل السياسة الخارجية لنيجيريا على النحو المنصوص عليه في سياسته رباعية الأبعاد المتمثلة في الديمقراطية والتنمية والديموغرافيا والشتات.

وأعلن الخليج 365 الأمريكي عن زيارة المجلس الاستشاري للرئيس بشأن مشاركة المغتربين الأفارقة إلى نيجيريا في شهر يوليو المقبل. كما أعلن الخليج 365 الأمريكي أيضًا عن عقد ندوة كبيرة في واشنطن العاصمة أكتوبر المقبل لجمع قادة التكنولوجيا الأمريكيين والنيجيريين.

رئيس الوزراء الياباني يبدأ زيارة إلى فرنسا وبعض دول أمريكا الجنوبية

غادر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ،اليوم الأربعاء، بلاده متوجها إلى فرنسا، المحطة الأولى في جولة خارجية مدتها ستة أيام من المقرر أن يزور خلالها أيضا البرازيل وباراجواي.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله - في تصريح للصحفيين في مطار هانيدا بطوكيو قبل مغادرته - "تتطلع اليابان إلى ممارسة دور قيادي في إنشاء وتعزيز نظام اقتصادي دولي حر وعادل وقائم على القواعد".

ومن المقرر أن يلقي كيشيدا، "غدا الخميس"، كلمة أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس حول قضايا مختلفة بما في ذلك تغير المناخ والقواعد الدولية للذكاء الاصطناعي التوليدي، يليها إجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قبل التوجه إلى البرازيل حيث تأتي زيارته لدول أمريكا اللاتينية في الوقت الذي تعمل فيه اليابان على تعميق العلاقات مع الدول الناشئة والنامية.

ومن المقرر أن يجتمع كيشيدا "يوم الجمعة" بشكل منفصل مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ، ورئيس باراجواي سانتياجو بينا لمناقشة كيفية ضمان النظام العالمي القائم على القواعد ومعالجة التحديات الأخرى.

وقال مسؤولون في الحكومة اليابانية إن البرازيل لديها نحو 2.7 مليون شخص من أصل ياباني، ومن المرجح أن يجري كيشيدا محادثات مع أفراد الجالية في برازيليا وساو باولو.