مسؤول أممي: اجتياح الاحتلال الإسرائيلي رفح سيكون مأساة تفوق الوصف

ياسر رشاد - القاهرة - حذر مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، من أن اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة (رفح) الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والمكتظة بأكثر من 1,5 مليون فلسطيني، سيكون "مأساة تفوق الوصف".

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إن "الحقيقة هي أن شن عملية برية في رفح سيكون ببساطة مأساة تفوق الوصف، ما من خطة إنسانية بإمكانها أن تعكس هذا الواقع، وكل ما عدا ذلك هو مجرد تفاصيل".

وأضاف جريفيث أن "العالم ما انفك يدعو منذ أسابيع السلطات الإسرائيلية إلى تجنيب الاجتياح لرفح لكن عملية برية تلوح في الأفق القريب.. وبالنسبة لمئات الآلاف الذين فروا إلى أقصى جنوب قطاع غزة هربا من المرض والمجاعة والمقابر الجماعية والمعارك المباشرة، فإن غزوا بريا سيؤدي لمزيد من الصدمات والموتى".

وحذر جريفيث من أنه "بالنسبة للوكالات التي تكافح من أجل تقديم مساعدات إنسانية على الرغم من المعارك، والطرق غير القابلة للعبور، والذخائر غير المنفجرة، ونقص الوقود، والتأخير عند نقاط التفتيش والقيود الإسرائيلية، فإن غزوا بريا سيكون بمثابة ضربة كارثية".

يأتي تحذير المسؤول الأممي بعد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا عزمه على اجتياح المدينة.

كوريا الجنوبية تدرس مشاركة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة مع تحالف أوكوس

كشف وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، أن بلاده تدرس مشاركة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا من خلال ما يسمى باتفاقية "أوكوس".

وقال شين -في تصريح أدلى به أثناء تواجده في أستراليا ونقلته شبكة "إيه بي سي نيوز"الأمريكية اليوم /الأربعاء/- إنه تم مناقشة هذا الأمر خلال اجتماعات استمرت يومين بين الجانبين الكوري والأسترالي وعقدت بمدينة ملبورن الأسترالية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، أن كوريا الجنوبية وأستراليا تعملان معا لدعم النظام القائم على القواعد داخل المنطقة والعالم برمته.

وتنص اتفاقية "أوكوس" على قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، فضلا عن تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.

وتغطي الاتفاقية الدفاعية مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية وتطوير أسلحة فرط صوتية وغيرها من التكنولوجيا المتطورة.