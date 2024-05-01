طقس متقلب وماطر وانخفاض بدرجات الحرارة حتى مساء اليوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجياً

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، انه "لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي والمتمركز فوق تركيا مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر بغزارة أحياناً مع احتمال تساقط حبات البرد في الداخل بشكل خاص يرافقها عواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات على الساحل حتى مساء اليوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجياً مع بعض التقلبات المحلية حتى بداية الأسبوع المقبل حيث من المتوقع ان تعود التقلبات من يوم الاحد بشكل اكبر تحت تأثير منخفض جوي جديد سيتمركز جنوب غرب تركيا".

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً تحول الى غائم أحياناً من بعد الظهر مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وانفراجات واسعة على الساحل خلال النهار ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية بشكل خاص في المناطق والداخلية مع تساقط لحبات البرد و تحذير من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق الداخلية فترة بعد الظهر ، تنحسرالامطار عن الداخل خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئياً.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، و ظهور ضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة المناطق الجبلية مع رياح ناشطة.

الجمعة: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع ضباب محلي على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحياناً في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة تلامس ال٦٥ كلم/س شمالاً.

السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فيما يستمر الارتفاع بالحرارة جنوب البلاد مع ضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من ليل السبت/الأحد.