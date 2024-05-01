ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34568 قتيلًا و77765 مصابًا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 33 شهيدًا و57 مصابًا في 24 ساعة"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,568 شهيدًا و77,765 مصابًا منذ 7 تشرين الأول 2023".