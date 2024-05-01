صحيفة لطلاب جامعة كاليفورنيا: أنصار إسرائيل استخدموا العنف لتفريق احتجاج مؤيد للفلسطينيين

أكّدت صحيفة خاصة لطلاب جامعة كاليفورنيا، وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز"، أنّ "أنصار إسرائيل استخدموا العنف لتفريق احتجاج مؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي".

كانت قد استخدمت الشرطة الأميركية الغاز لفض اشتباكات بين طلاب متضامنين مع غزة وآخرين مؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا.

وقالت عمدة لوس أنجليس كارين باس، إنّ "الشرطة تتعامل مع طلب جامعة كاليفورنيا الدعم في الحرم الجامعي وسط اشتباكات".

وأظهرت مشاهد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مناصرين لإسرائيل وهم يعتدون على الطلاب المعتصمين دعمًا لغزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات بين الجانبين.

وفي ظل استمرار الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العديد من الجامعات الأميركية، أفادت صحيفة واشنطن بوست أمس الثلاثاء عن احتجاز 1200 طالب خلال احتجاجات الجامعات، التي يشهد بعضها تدخلات من الشرطة لفض الاعتصامات.