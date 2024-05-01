الإمارات "ترفع مستوى التأهب" استعدادا لتقلبات جوية متوقعة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، على استمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية في البلاد وتأثيراتها المتوقعة على جميع مناطق الدولة.

جاء ذلك في بيان للهيئة أعلنت فيه رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل وذلك لضمان تفعيل الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

ولفتت الصحيفة إلى أن الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات لتقييم الحالات الجوية والمدارية شملت مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه بناء على الحالة الجوية المتوقعة، أصدرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية توصية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة المقبلين، في جميع المؤسسات التعليمية.

كما شملت التوصية تفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تلك الفترة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب الحضور الفعلي.

كما شملت التوصية إغلاق جميع الطرق المؤدية لمناطق الأودية وتجمعات المياه والسدود، داعية الجماهير بالابتعاد عن هذه المناطق والالتزام بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، إضافة إلى تجنب ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أنه ابتداء من ليل الأربعاء وفجر الخميس، ستشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال سقوط حبات البَرَد بأحجام صغيرة.

وشهدت الإمارات، الشهر الماضي، موجة سيول عنيفة في إمارة دبي، أدت إلى غرق العديد من الطرق، وعطلت حركة الطيران في الإمارة.

وقالت هيئة الطرق والاتصالات في الإمارة، إن خدمات القطارات بين محطتي مترو محليتين تعطلت بسبب الظروف الجوية، وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحركة في بعض شوارع دبي مستحيلة، في ذلك الوقت.

حالة الطقس في السعودية.. توقعات بهطول أمطار غزيرة بتلك المناطق

الأمطار.. تتعرض عدد من مناطق المملكة العربية السعودية لاستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول اليوم الأربعاء الموافق 22 شوال 1445هـ/1مايو 2024.

حالة الطقس اليوم في السعودية

ولفت المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه من المتوقع أن تكون الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، متوقعًا تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق بجانب أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.

درجات الحرارة اليوم 1-5-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 36 والصغرى 25.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 32 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 25 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جدة العظمى 35 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 27 والصغرى 23.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في أبها العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 27 والصغرى 17.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 20 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جازان العظمى 35 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 36 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 29 والصغرى 22.

درجة الحرارة في طريف العظمى 25 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 25 والصغرى 16.