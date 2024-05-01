شكرا لقرائتكم خبر الإمارات ترفع حالة التأهب لمواجهة الكوارث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الإمارات مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، ومن المتوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه تم رفع مستوى التأهب لضمان فاعلية الاستجابة، وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، وإنه تم عقد اجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية، بمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة.

وأوصت الداخلية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي (الخميس والجمعة) لجميع المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.