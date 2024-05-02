إعدام سعوديين أدينا بخيانة الوطن وتأييد الفكر الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

نفذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من السعوديين أدينا بخيانة الوطن وتأييدهما للفكر الإرهابي وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيهما منهجًا تكفيريًا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيانين منفصلين، إن التحقيق من قبل النيابة العامة انتهى إلى توجيه الاتهام للمذكورين بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وباحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهما حكما يقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل بمنطقة الرياض.

وأضافت الوزارة أنها تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، و"قطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر"، مؤكدة "أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره".