شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إنهاء ‎80‎% من الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت صحيفة القبس الكوينية، أن وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبدالله الجوعان، استعجل وزارة الأشغال العامة لإنجاز الدراسات الخاصة في مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية.

وكشف كتاب صادر من وزارة الأشغال الكويتي، أن إنجاز الدراسات المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين الدولتين الشقيقتين وصل لمراحله النهائية بالنسبة للجانب الكويتي، ومن المتوقع أن يتم إنجازه الشهر المقبل، وتم إتمام ‎80‎% من الدراسات المالية والاقتصادية والفنية، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد جميع مقومات المشروع، بما فيها المخططات اللازمة والعقود الابتدائية بتاريخ 16 مايو 2024.

مكونات المشروع

وتنص الاتفاقية الكويتية ــ السعودية على أن خط سكك الحديد بين البلدين سيمتد من نقطة محطة القطار الكائنة في دولة الكويت – غالباً سيتم تحديدها جنوب البلاد – إلى نقطة محطة القطار التي ستحدد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتوقعت مصادر أن العمليات الفعلية لبدء المشروع متوقع لها الانطلاق قبل نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل على الأكثر، إذ إن طرفي المشروع متطابقان في الافكار على جميع مكونات المشروع، من الناحية المالية والاقتصادية والفنية، بل حتى القانونية، وفق “القبس”.

وأوضحت أنه بحسب الاتفاقية المبرمة بين الكويت والسعودية، فإن المشروع بين البلدين الشقيقين منفصل ومختلف عن مشروع السكك الحديدية الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.

الجدوى الاقتصادية

وفيما يخص الدور المنوط بالجهات الرقابية، وافق ديوان المحاسبة على مشروع دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي بين الكويت والسعودية.

وبينت وثيقة، أن الديوان وافق لوزارة الأشغال الكويتية، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع الربط السككي بين الكويت والرياض، وذلك استناداً إلى مرسوم مجلس الوزراء رقم 113 لسنة،2023 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين.

وأفاد ديوان المحاسبة بأنه بعد دراسته لأوراق الموضوع، لا يرى مانعاً من التعاقد مع شركة سيسترا SYSTRA، للقيام بالخدمات الاستشارية (دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي بين الكويت والسعودية)، بمبلغ اجمالي مقداره 3.261 ملايين دينار تقريباً، بنسبة التزام %50 على الكويت، ولمدة 180 يوماً.

مسافة الوصول

تبلغ المسافة بين الكويت والعاصمة السعودية الرياض 700 كيلومتر تقريباً، ومن المتوقع بعد إنجاز مشروع «القطار»، الذي سيربط بين البلدين، ستكون مسافة الوصول عند الانطلاق حتى الوصول من الكويت إلى الرياض أو العكس في مدة تتراوح ما بين 120 الى 150 دقيقة تقريباً.

أبرز محطات المشروع

– مايو 2023: فوّض مجلس الوزراء السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الكويت في شأن مشروع الربط السككي بين البلدين.

– 4 يونيو 2023: تم توقيع الاتفاقية الرئيسية في مدينتي الرياض والكويت عن طريق القنوات الدبلوماسية.

– 12 يونيو 2023: صدر مرسوم أميري بالموافقة على الاتفاقية.

– سبتمبر 2023: وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية مشروع الربط السككي.

-نوفمبر 2023: تم التوقيع على دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية بين المملكة العربية السعودية والكويت مع «سيسترا» الفرنسية.