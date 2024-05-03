جيش الاحتلال يعثر على جثة مستوطن قُتل خلال 7 أكتوبر ويبلغ أسرته

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن ممثلوا جيش الدفاع والمعهد الوطني للطب الشرعي، أبلغوا عائلة إلياكيم ليبمان الذي كان يُعتبر حتى اليوم بمثابة مختطف، أنه قُتل خلال الهجوم الإرهابي الذي قادته منظمة حماس الإرهابية في 7 أكتوبر حيث تم العثور على جثته في أراضي إسرائيل.

وأضاف أفيخاي عبر حسابه: يعتمد ذلك على أشياء تم العثور عليها، بعد عمليات تحقيق وتحليل مركبة مشتركة لجيش الدفاع، وشرطة إسرائيل والمعهد الوطني للطب الشرعي، لافتا إلى أن جيش الدفاع مع كافة الجهات المختصة، سيواصل مرافقة عائلات المختطفين طالما لزم الأمر.

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي عملية هجومية على الحدود اللبنانية

وأجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا يحاكي عملية هجومية على الجبهة الشمالية تم خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن قوات لواء 282 التابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ ثلاثة أشهر بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية.

وأضاف: خلال الأسبوع الأخير تم إجراء تمرين مباغت تم خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة حيث شمل التمرين نشر سريع للمدافع لأغراض هجومية، وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة حزب الله .

ولفت: إلى أنه منذ نشوب الحرب أطلقت قوات المدفعية على الحدود الشمالية آلاف أنواع الذخيرة صوب آلاف الأهداف الإرهابية كجزء من سلسلة متواصلة من عمليات استهداف خلايا تخريبية والهجمات المخطط لها على بنى تحتية وأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية.

أنه جرى اعتراض صاروخ قادم من لبنان وتسبب في وقوع أضرار في منزل في بلدة جولس نتيجة سقوط حطام الاعتراض.

وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أيام، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".



