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عاصفة محتملة.. السفارة لدى تنزانيا تحذر من التواجد بمناطق السيول والشواطئ

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت سفارة المملكة العربية لدى تنزانيا المواطنين من التواجد في مناطق السيول المحتملة والشواطئ.
وبينت أن ذلك نظرًا لاحتمال وقوع عاصفة “هدايا” في المحيط الهندي شرق تنزانيا، ابتداء من تاريخ 4 وحتى 6 مايو.

فيضانات مميتة

لقي 155 شخصًا حتفهم، وأصيب 236 آخرون في فيضانات وانزلاقات للتربة شهدتها أنحاء من تنزانيا جراء أمطار غزيرة.

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وأفاد رئيس الوزراء التنزاني، قاسم مجاليوا في كلمة له أمام برلمان بلاده، أن الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة "إلنينيو" تسببت بأضرار جسيمة في مناطق مختلفة من البلاد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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