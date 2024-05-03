شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة محتملة.. السفارة لدى تنزانيا تحذر من التواجد بمناطق السيول والشواطئ والان نبدء بالتفاصيل



وبينت أن ذلك نظرًا لاحتمال وقوع عاصفة “هدايا” في المحيط الهندي شرق تنزانيا، ابتداء من تاريخ 4 وحتى 6 مايو. فيضانات مميتة لقي 155 شخصًا حتفهم، وأصيب 236 آخرون في فيضانات وانزلاقات للتربة شهدتها أنحاء من تنزانيا جراء أمطار غزيرة.

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الدمام - شريف احمد - حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تنزانيا المواطنين من التواجد في مناطق السيول المحتملة والشواطئ.وبينت أن ذلك نظرًا لاحتمال وقوع عاصفة “هدايا” في المحيط الهندي شرق تنزانيا، ابتداء من تاريخ 4 وحتى 6 مايو.لقي 155 شخصًا حتفهم، وأصيب 236 آخرون في فيضانات وانزلاقات للتربة شهدتها أنحاء من تنزانيا جراء أمطار غزيرة.وأفاد رئيس الوزراء التنزاني، قاسم مجاليوا في كلمة له أمام برلمان بلاده، أن الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة "إلنينيو" تسببت بأضرار جسيمة في مناطق مختلفة من البلاد.