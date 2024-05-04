أفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات بين مقاومين والجيش الإسرائيلي عقب محاصرة قوات إسرائيلية منزلًا في دير الغصون شمال طولكرم"، في الضفة الغربية. ونقلت عن مصدر في كتائب "القسام" في طولكرم، قوله إن "المقاومين الذين يخوضون الاشتباكات في المنزل المحاصر هم عناصر من القسام".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة" عن مصدر: عناصر من "القسام" يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية في طولكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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