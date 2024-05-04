افادت شبكة "CNN" بأن هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة إيموري بولاية جورجيا صوتوا لصالح حجب الثقة عن رئيس الجامع، موضحة ان "التصويت جاء على خلفية استدعائه الشرطة ضد الطلاب المحتجين".

كانت هذه تفاصيل خبر CNN: هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة إيموري يصوتون لصالح حجب الثقة عن رئيس الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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