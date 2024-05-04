سحب ركامية وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس قي الإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العرببة المتحدة، أن يكون الطقس اليوم السبت غائما جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً حتى صباح غدًا الأحد، على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية.

رياح جنوبية شرقية

وأضاف المركز، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وتابع، الموج سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:00 والمد الثاني عند الساعة 02:23، والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

وذكر، في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:40 والمد الثاني عند الساعة 07:29، والجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:21