وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان الوضع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، الوضع في قطاع غزة والتطورات في المنطقة.

والتقى بن فرحان وعبد اللهيان على هامش القمة الإسلامية المنعقدة في جامبيا، وفقا لـ "العربية نت".

وكان وزير الخارجية السعودي قد شدد اليوم، خلال كلمته أمام القمة، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، التقى عبداللهيان بنظيره المصري سامح شكري اليوم في جامبيا، وشدد الوزيران على رفض البلدين التام لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وجددت السعودية، اليوم السبت، مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة التي تعاني الحرب منذ نحو سبعة أشهر، وشددت على أهمية توفير ممرات إنسانية آمنة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية السعودي، أمام مؤتمر القمة الإسلامية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الجامبية بنجول، تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة".

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في بنجول.

ومن المتوقع أن يحضر زعماء الدول الأعضاء في منظمة "التعاون الإسلامي" البالغ عددها 57، ومن خارجها على مدار يومين وفق بيان للمنظمة.