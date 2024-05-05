باعور يدعو لفك حظر الطيران الليبي في أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور، نظيره الدنماركي لارس لوكي جاسموسن، على رفع الحظر على الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية. ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، أمس، عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أن الطاهر الباعور حث نظيره جاسموسن على استئناف عمل السفارة الدنماركية من العاصمة طرابلس.

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