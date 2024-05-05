شكرا لقرائتكم خبر 4 قتلى من عائلة واحدة في مجزرة ميس الجبل اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وسائل إعلام لبنانية أمس بمقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» «ارتفع عدد شهداء مجزرة ميس الجبل إلى أربعة من عائلة واحدة، بعد العثور على جثمان فتى تحت الأنقاض»، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح بينهما امرأة وصفت حالتها بالمتوسطة.

وذكرت أنه أثناء قيام عدد من أهالي بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتــداءات المتواصلة على البلدة منذ سبعة أشهر، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، محدثا دمارا هائلا وموقعا قتلى وعددا من الجرحى وجميعهم من المدنيين.

وطبقا للوكالة «عملت فرق الإسعاف والانقاذ على إجلائهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني أعمالها في البحث ورفع الانقاض بحثا عن أحد المفقودين».

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.