شكرا لقرائتكم خبر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصوت مجلس الوزراء على إغلاق عمليات قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، بعد حوالي ستة أشهر على إعلان نيته للقيام بذلك، بسبب مخاوف أمنية متعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.
ووقع وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي على أمر تنفيذي ، فور تمرير التصويت، وبالتالي دخل حيز التنفيذ على الفور.
ويتضمن القرار، الذي يتطلب إعادة مصادقة، كل 45 يوما، إيقاف بث قناة الجزيرة، باللغتين العربية والإنجليزية وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، في إسرائيل ومصادرة المعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.