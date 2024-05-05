شكرا لقرائتكم خبر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «إن مجلس الوزراء قرر بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل».

وصوت مجلس الوزراء على إغلاق عمليات قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، بعد حوالي ستة أشهر على إعلان نيته للقيام بذلك، بسبب مخاوف أمنية متعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

ووقع وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي على أمر تنفيذي ، فور تمرير التصويت، وبالتالي دخل حيز التنفيذ على الفور.

ويتضمن القرار، الذي يتطلب إعادة مصادقة، كل 45 يوما، إيقاف بث قناة الجزيرة، باللغتين العربية والإنجليزية وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، في إسرائيل ومصادرة المعدات.