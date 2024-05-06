شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار جنيه للانتهاء من توصيل الغاز للمنازل بموازنة عام 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت الحكومة مخصصات لدعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي الجديد 2024/2025 بلغت نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه، حسبما أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي عن السنة المالية الجديدة.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

وكانت كلمة الوزير أمام مجلس النواب، في استعراضه للبيان المالي للعام الجديد، قد حملت رسائل هامة أكد فيها المضي قدما نحو غداً أفضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.