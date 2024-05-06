الأمم المتحدة تشدد على أهمية حرية الصحافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت الأمم المتحدة على أهمية حرية الصحافة في أعقاب قرار إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك «نقف بحزم ضد أي قرار يكبح حرية الصحافة، وإن الصحافة الحرة توفر خدمات لا تقدر بثمن لضمان أن يحصل العامة على المعلومات والمشاركة فيها».

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يمنح الحكومة سلطات لحظر محطات البث الأجنبية إذا اعتبرت أنها تشكل خطرا على أمن إسرائيل، وأدانت الجزيرة القرار الإسرائيلي وتعهدت باستخدام كل السبل المتاحة لحماية حقوقها وموظفيها.