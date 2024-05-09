قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة فجر اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينتي رام الله والبيرة.

واكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي أم الشرائط في رام الله، وجي سطح مرحبا وجبل الطويل في البيرة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل وبلدتي حلحول وبيت امر شمالا.

وذكر مراسلنا، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مدينة الخليل وانتشرت في عدة احياء من المدينة، واعتقلت المواطنين نضال ابو سنينة، ويزيد الناشة، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما والعبث بمحتوياتههما.

كما اقتحمت بلدة حلحول من مدخلها الشمالي وانتشرت في محيط ديوان ال ملحم، واعتقلت الاسير المحرر ياسر زماعرة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ويذكر ان الاسير زماعرة كان قد افرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو اسبوعين.