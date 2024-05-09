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"سرايا القدس": قصفنا بقذائف "هاون" تحشدات عسكرية للعدو على الحافة الشرقية لمدينة رفح

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ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا بقذائف "هاون" من العيار الثّقيل، التحشّدات العسكريّة للعدو الصهيوني شرق حي الشوكة على الحافّة الشّرقيّة لمدينة ​رفح​".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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