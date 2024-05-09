أقدم مجهولون ليلًا على إطلاق النّار باتّجاه سيّارة قائد سريّة السّجون في ​رومية​ العميد عبد الناصر الغمراوي في ​البداوي​، وفرّوا إلى جهة مجهولة. وحضر عناصر من الأدلّة الجنائيّة إلى المكان، للعمل على الكشف عن ملابسات الحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون أطلقوا النار ليلًا في البداوي على سيارة قائد سرية السجون في رومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.